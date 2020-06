"Sé que voy a volver y seguramente va a ser muy pronto": Leandro Cufré sobre su salida de Atlas

Leandro Cufré fue el único entrenador despedido en las diez Jornadas disputadas del inconcluso Clausura 2020. El argentino, que arribó a Atlas en marzo de 2019, dejó su cargo tras dos derrotas seguidas en el torneo y la eliminación en la Copa MX. A cuatro meses de su salida, el DT recordó su paso por el club, se mostró en contra de la decisión de echarlo y aseguró que volverá a la institución más temprano que tarde.

"Cuando me llegó la oportunidad de Atlas obviamente que la acepté con gusto porque era algo que deseaba en el equipo que uno quiere, que uno ama y que también lo necesitaba. Entonces, ¿cómo le ibas a decir que no?", comenzó en declaraciones a Jon Barbon sobre su llegada a un equipo que acumulaba seis torneos sin superar los 20 puntos.

El ex jugador puntualizó el partido que le quitó el puesto y defendió la alineación que utilizó. "Pasó lo de la Copa, que se perdió esa posibilidad contra el equipo que mejor se posicionó en la Copa, Toluca. Quizás muchos me dicen por qué no jugué con los titulares, pero consideré que si llegamos a ese punto era merito también de la continuidad que le estábamos dando a los jugadores. Entonces se lo merecían y no estoy arrepentido para nada. Por más que me haya costado la salida", indicó.

A pesar del final negativo, Cufré valoró su paso por Atlas y reveló cómo tomó la noticia de su destitución: "Con la experiencia que nos tocó vivir estoy muy feliz. Era reconocido por el dueño del club. A nadie le gustó perder ese Octavos de Final de Copa. A veces se maneja con este fervor el futbol, pasión y cometemos errores todos. Me dolió salir del club, me invitaron a que me despidiera de mis jugadores, no quise ir porque a nadie le gustan las despedidas".

Por último, dejó una frase para los aficionados y afirmó que su historia con Los Zorros aún no está terminada. "Siempre voy a ser aficionado de Atlas. Sé que voy a volver y seguramente va a ser muy pronto porque se hizo un muy buen trabajo", concluyó.

Lee También