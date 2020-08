Se va de Rayados: Luis Madrigal jugará en el Salamanca de España

Después de terminar su préstamo con Necaxa, Luis Madrigal retornó a Rayados para cumplir lo que estaba en su contrato. Sin embargo, y sabiendo que Antonio Mohamed tiene opciones como Rogelio Funes Mori, Vincent Janssen y Arnaud Aké Loba en el ataque, no entró en planes para el Guard1anes 2020.

Desde que el Turco y la directiva le comunicaron a Memo la decisión de no utilizarlo en la actual temporada, el delantero se estuvo presentando en El Barrial para entrenar de manera particular y no perder el ritmo. Mientras, aprovechaba para buscar un destino en el que pudiera continuar su carrera.

De acuerdo con la información de Mediotiempo, el futbolista de 27 años ya tiene su futuro definido. Habría un acuerdo entre Monterrey y Salamanca de España, por lo que en las próximas horas viajaría al Viejo Continente para tener su primera experiencia fuera de México.

Foto: Captura

¿Madrigal se desligará definitivamente de Rayados con su partida? No. El arreglo que se consiguió con el conjunto de la Segunda División B del país ibérico fue un préstamo por un año. Es decir que al finalizar la temporada 2020/21 se volverá a analizar la continuidad, o no, del ex Chivas de Guadalajara.

Memo no será el único mexicano en el equipo que conduce técnicamente Sergio Egea. Kristian Álvarez, Fernando Monárrez y Jorge Mora también están dentro de la nómina de los Charros para buscar el ascenso en este año deportivo. Gran desafío para él, sobre todo porque estaba sin rodaje.

