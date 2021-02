Sebastián Domínguez opina cuál hubiera sido la sanción justa para el América

Hace algunos días, los directivos de la Liga MX decidieron fallar a favor del Atlas, y quitarle los puntos al Club América por alineación indebida, más allá de haber ganado el juego por 2-0. Las Águilas incluyeron a Federico Viñas, quien no estaba dentro de la planilla de jugadores que iban a disputar el encuentro.

Varios personajes del mundo del fútbol salieron a opinar acerca de la sanción de la directiva del fútbol mexicano. Sebastián Domínguez, exjugador del azulcrema y actual periodista deportivo en ESPN Argentina, aseguró que la multa hacia la institución de Coapa debía ser económica.

"Hay un reglamento que cumplir, y si éste dice que se infringió una falta y la pena es la quita de puntos, no hay mucho para hacer al respecto", señaló el exdefensor en una entrevista para AS México. Además, afirmó que no existió una ventaja deportiva.

Sebastián Domínguez opinó del caso América.

"También observo que una cosa es aplicar el reglamento si el futbolista que no estaba habilitado influye en el desarrollo del juego, sería correcto que se le quite los puntos al equipo en cuestión, pero otra es que por un error como este, donde el jugador no ingresó al partido, por lo que no hubo una ventaja deportiva por parte del América, reciba esta sanción", destacó Domínguez.

Para finalizar, dijo lo siguiente: "Al no influir en el desarrollo del encuentro creo que pudo haber una sanción económica, y no la quita de puntos, que se obtiene dentro de la cancha. Esto creo que sería lo más coherente".

