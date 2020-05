Sebastián Sosa expresó sus dudas por la eliminación del Ascenso MX

La decisión de eliminar el Ascenso MX y suspender los descensos en la Liga MX por seis temporadas sigue con su polémica. Mientras los jugadores de la segunda categoría protestan por sus puestos de trabajo, los de primera se solidarizan con ellos y expresan sus dudas con respecto a la competencia en la máxima división. Sebastián Sosa fue uno de los que dejó su opinión e indicó los interrogantes que le plantean los cambios en el futbol mexicano.

"Antes de llegar a México quería llegar por la calidad de vida que hay, el nivel de la liga mexicana, los escenarios, la verdad que era un deseo mio llegar al futbol mexicano, así que espero que estas decisiones no afecten eso", comenzó el portero de Morelia en declaraciones a Medio Tiempo.

El elemento de 33 años que arribó a Pachuca en 2015, pidió "que se siga viendo una liga competitiva" y se preguntó lo que pasará en los finales de los torneos. "Cuando falten tres, cuatro fechas los equipos que no pelean por la Liguilla, ¿a qué van a jugar? Ya que ni se presenten. Si no hay descenso, no tienen que ni presentarse a los partidos porque tampoco pelean por estar en Liguilla", espetó.

¡Nos contará todo! ��



No te pierdas el LIVE que tendremos en Instagram con @sebauruguayo1. ������ pic.twitter.com/mMRt9mT36I — MedioTiempo (@mediotiempo) May 6, 2020

Además, el uruguayo se mostró desconfiado con la forma en la que se tomó la determinación: "Hay muchos intereses y son cosas que uno desconoce. Ojalá que se hayan contemplado todas las áreas, toda la cantidad de personas que quedan sin trabajo, no sólo el futbolista. Ojalá que se haya pensado todo eso antes de tomar una medida que yo creo apresurada".

Por último, se quejó porque los futbolistas no fueron consultados. "Las decisiones a veces no son consultadas con los jugadores ni con los protagonistas y uno tiene que acatar. Espero que el futbol mexicano no se afecte porque sería una lástima", concluyó.

Lee También