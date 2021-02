¿Ventaja para Estados Unidos? Efraín Álvarez no se sentiría valorado por México

Pensando en el Preolímpico Sub-23 que se disputará en la ciudad de Guadalajara, la Selección de México dio a conocer a través de un comunicado oficial el nombre de los 50 futbolistas que estarán en la órbita de Jaime Lozano para armar la lista final de convocados. Y entre ellos nombres, además de algunos internacionales como Diego Lainez y Gerardo Arteaga, apareció el del joven Efraín Álvarez.

El futbolista de 18 años, que actualmente defiende los colores de Los Angeles Galaxy en la MLS, es una de las apuestas más importantes que tiene el Tri a futuro. Sin embargo, otro país se metió en la disputa: Estados Unidos también lo inscribió en su nómina, contemplándolo para el certamen de menores.

¿Para qué país jugará Efraín Álvarez?

Al momento, el centrocampista ofensivo nacido en California no envió ninguna carta a la FIFA para pedir el cambio de Federación. Pero, a modo de alerta, las autoridades aztecas deberán contemplar la última información que publicó Mediotiempo sobre los sentimientos y las prioridades de esta gran promesa.

"El gran problema de esto es que el jugador considera que México no le ha dado el seguimiento necesario a su carrera y es que los gringos sí lo han procurado mucho más en los últimos meses, e incluso ya lo llevaron a la Selección Mayor, algo que en México no ha pasado. Para Jimmy Lozano es un jugador que no está en sus planes", escribió Toque Filtrado en la columna de este jueves.

El guiño de los Estados Unidos

Jason Kreis, entrenador de dicho país, habló públicamente sobre su intención de contar con Efraín Álvarez a la brevedad: "Es un jugador que tiene cierto potencial y algunas herramientas que posiblemente nadie más en el grupo de selecciones nacionales tiene. Entonces se vuelve muy, muy interesante para nosotros. Es una decisión personal y no queremos presionarlo, solo queremos hacerle saber lo mucho que lo consideramos y lo que creemos que su potencial podría ser en nuestro programa".

