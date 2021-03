"Jugamos como quisimos": Gerardo Martino tras el duelo de México ante Gales

La selección de México cayó ante Gales por la mínima en el primer amistoso de la Fecha FIFA, situación que encendió las alarmas de todo el mundo. Sin embargo, Gerardo Martino no cree que se trate del peor partido durante su gestión en el Tri y hasta sentenció: “Jugamos como quisimos, pero no pudimos ganar”.

No se trataba de un encuentro sencillo para México en la previa, ya que se debió afrontar el mismo con la ausencia de Raúl Jiménez, quien se sigue recuperando de su fractura de cráneo, además de las bajas de todos aquellos jugadores que fueron citados para el Preolímpico. Encima, Henry Martín y Alan Pulido no están en plenas condiciones físicas.

Respecto al mal partido en general, el Tata afirmó que no es el peor de su era: “No, el primer tiempo de Japón fue lo peor que vi, en el partido de hoy nos faltó circular la pelota, pero no fuimos avasallados un solo momento. El rival hizo un gol que no debió haber contado, porque se hizo en un offside, fue eso y nada más. Tuvimos otro problema que fue cómo perforar el sistema defensivo del rival y cómo resolver cuando dábamos vuelta con la pelota”, explicó en conferencia de prensa.

La selección de México no cambiará su estilo de juego

Martino dejó claro que las formas de juego seguirán siendo las mismas que hasta el momento: “La verdad que hablaría de una gran pobreza de nuestro trabajo si nosotros modificamos un plan por una derrota. Nada ha cambiado más allá de que nos tocó perder, porque si no modificaríamos por el resultado y estamos lejos de eso, estamos en una búsqueda que también tiene que ver con el funcionamiento”.

Por último, el Tata respondió ante la consulta sobre el próximo rival, Costa Rica, ya que es de la misma confederación y no será justamente un gran desafío: “Lo que pasa es que la opción era no jugar, siempre es bueno jugar, está claro que los ciclos están cargados con selecciones de la misma área, porque además tenemos la Copa Oro, el Final Four, entonces si no jugábamos contra Costa Rica no teníamos rivales, pero prefiero jugar”, culminó.

