José Juan Macías sería suplente ante Canadá en la semifinal del Preolímpico Concacaf

La selección de México Sub-23 disputará el partido más importante de los últimos años en próximo domingo ante Canadá, ya que de conseguir la victoria se clasificará a los Juegos Olímpicos de Tokio. En cambio, si el Tri no avanza a la final y termina perdiendo, le deberá decir adiós al sueño olímpico.

El momento de preparación ya terminó y Jaime Lozano ya probó todo lo necesario como para entender que el domingo debe poner al once que más posibilidades de ganar le entregue a México. En ese sentido, uno que jugó muy poco y a su vez mal, fue José Juan Macías, justamente de las máximas promesas de la Liga MX.

Macías llegó al Preolímpico de la Concacaf con molestias físicas, por lo que no jugó en el primer partido y, en el segundo, fue al banco de suplentes. Lozano le dio la chance de ser titular ante Estados Unidos, pero su nivel no fue nada bueno y hasta terminó siendo reemplazado en medio de abucheos. Por este motivo, Jaime lo contemplaría como suplente ante Canadá.

José Juan Macías sería suplente ante Canadá

"Vamos a esperar, trato de evaluar muchos escenarios y él cuando esté lo va a hacer de maravilla, tenemos varios jugadores que están pasando buen momento y desarrollando en el campo y cuando Macías tenga su oportunidad lo hará de la misma manera", reveló Jimmy Lozano en la conferencia de prensa del sábado.

La participación de México en los Juegos Olímpicos puede peligrar si se repite el grito homofóbico y Lozano pidió que no se haga presente: "Nos sentimos bien, con mucha ilusión. Es el partido más importante, lo sabíamos que este partido te da el boleto, ilusionados, contentos de poderlo tener en casa, aprovechando a la afición que se haga presente, alentando a los jugadores para que hagan su mejor desempeño y que no se dé el grito que esperamos no aparezca nunca más porque puede perjudicarnos”.

