Gerardo Martino se relame: Luis Montes volvería a la Selección Mexicana

El Club León se consagró como Campeón del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX al vencer al Club Universidad Nacional en el Nou Camp, consiguiendo así la octava estrella. El conjunto de Ignacio Ambriz demostró ser el equipo que mejor juega al futbol en el país y se apoyó en una gran figura en el mediocampo: Luis Montes.

El Chapito guió a la Fiera a un nuevo título. Jugó un gran campeonato a nivel individual y lo cerró con una asistencia magistral a Yairo Moreno, que significó el 2-0 ante Pumas en la Vuelta. Ante esta nueva consagración a sus 34 años mucha gente quiere volver a verlo en la Selección Mexicana, ya que puede ofrecerle algo que muy pocos jugadores tienen a su alcance a nivel nacional.

Luis Montes considera regresar a la Selección Mexicana (Getty Images)

Para ellos tenemos una noticia muy ilusionante: el Chapito considera regresar. En un diálogo con ESPN, el 10 apuntó: "Mis hijos me han dicho: 'Papá, te queremos ver ahí otra vez'. Yo nunca descarto volver a estar ahí. Es una situación que le pensado mucho y no lo descarto". De esta manera, deja abierta la puerta a su regreso del "retiro" del Tri.



�� RUGE LA FIERA! ��



¡LEÓN CAMPEÓN DEL GUARD1ANES 2020! ����



De la mano de Nacho Ambriz, la Fiera venció a Pumas con un global de 3-1 y alzó su octavo trofeo de Liga en la historia.

"Yo nunca digo que no. Hay situaciones que a lo mejor uno nunca lo puede manejar. Como yo lo dije en algún momento, desgraciadamente, cuando yo iba no se me daba la oportunidad. Como yo lo dije: yo no pedía jugar de titular, ni mucho menos. Solo pedía que se me diera una oportunidad para pelear por un puesto", sentenció el oriundo de Ciudad Juárez.

Quiere volver a la Selección

Tal como reveló John Sutcliffe, periodista de ESPN, el Chapo estaría más que dispuesto a volver a defender la playera del Tri para formar parte del proceso mundialista de cara a Catar 2022. "Luis Montes quiere regresar a la Selección, se lo está pidiendo su familia y además él se siente muy bien y se ha ganado el derecho a que busque ser convocado y que vean su calidad", apuntó el comentarista.

Uno de los jugadores más importantes ayer en la final de León �� Pumas, nuevamente le abrió las puertas al Tri ����



Entérate con @espnsutcliffe de quién se trata �� pic.twitter.com/4M7L9G1gZR — ESPN Radio Fórmula (@ESPNRF) December 14, 2020

Gran noticia para Gerardo Martino

Según reveló ESPN en septiembre, luego de la renuncia del Chapo al Tri, Gerardo Martino considera que el 10 de León es el mejor jugador del futbol mexicano. Hoy, 3 meses después, podrá confirmar su teoría ya que fue partícipe fundamental en el título de Liga MX de la Fiera.

