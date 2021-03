¿No viaja a Tokio?: Carlos Vela puso en duda su presencia en los Juegos Olímpicos

El Tri Sub-23 comenzó su camino hacia a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Preolímpico de Guadalajara, el cual lo comenzó de la mejor manera luego de la gran victoria que tuvo frente a República Dominicana por 4-1. A pesar de esto, quien comienza a ver lejos su presencia en la máxima cita deportiva es Carlos Vela quien confirmó que nadie se acercó a decirle que lo quieren tener en Japón.

El inicio de la Selección Nacional de México en el Estadio Jalisco ilusiona a todos los fanáticos ya que tiene un plantel para competir en el país asiático. Por otro lado, comienza a especularse con quienes pueden ser los mayores llamados a participar en el certamen y el Tata Martino dijo que Jaime Lozano puede contar con Raúl Jiménez si es que lo desea.

Sin embargo, el nombre de Carlos Vela comienza a quedar lejos de un posible llamado al Tri Sub-23, especialmente porque el estratega argentino dijo que si quería estar en los Juegos Olímpicos también debía estar presente en seleccionado mayor. A su vez, el propio elemento de Los Angeles FC puso en duda su posible convocatoria a Tokio 2020.

Carlos Vela se ve lejos de los Juegos Olímpicos. (Jam Media)

“Creo que ya lo repetí varias veces, pero ahorita contestarte eso sería decir palabras sin sentido. No he tenido ningún tipo de acercamiento ni nadie me ha preguntado o no me han dicho que estén interesado con que vaya. O sea, decirte que voy o no voy no van a ningún lado”, expresó el jugador que milita en la Major League Soccer a ESPN.

Cabe recordar que la misma cadena deportiva informó, el pasado 19 de febrero, que Jaime Lozano había entregado la prelista de jugadores para llevar a Tokio 2020 entre los que se encontraban Raúl Jiménez, Hirving Lozano y Carlos Vela.

