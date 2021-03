Selección olímpica tendrá prioridad ante Copa Oro para elegir jugadores y refuerzos

A un día de disputarse el boleto para los Juegos Olímpicos, los objetivos en Selección mexicana son claros: Repetir la hazaña de Londres 2012 y regresar a México con la Medalla de Oro, es por ello que Jaime Lozano tendrá prioridad para elegir a sus jugadores y refuerzos para viajar a Tokio mientras que Gerardo Martino tendrá que adaptarse con los restantes para disputar la Copa Oro, también en el verano.

Así lo confirmó el propio seleccionador nacional, en conferencia de prensa, donde aseguró que debido a que se empalman las agendas de la Selección mayor con la de la olímpica, será el 'Jimmy' quien elija primero a sus jugadores que den la edad para participar en la justa y a sus tres refuerzos mayores, todo esto en caso de que este domingo se consiga el boleto a Tokio.

"No puedo profundizar mucho en el tema, porque resta un partido muy importante ante Canadá y porque no tengo la definición del plantel, eso queda en Jaime. Lo que puedo decir es que la prioridad será exclusivamente para los jugadores que vayan a Japón y nosotros nos vamos a acomodar con quienes Jaime no convoque", advirtió Gerardo Martino.

Es así que jugadores como Edson Álvarez y Diego Lainez, quienes ya han sido convocados a la Selección mayor, podrían se parte del equipo que dispute los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo verano, mientras que entre los tres refuerzos podrían estar los experimentados como Guillermo Ochoa y hasta el goleador Raúl Jiménez si se recupera a tiempo.

Este domingo 28 de marzo, la Selección mexicana Sub-23 se medirá ante su similar de Canadá en la Semifinal del Torneo Preolímpico en busca de sellar el boleto a la Gran Final y con ello también su pase directo a los Juegos Olímpicos, pues serán el campeón y subcampeón del torneo en Guadalajara los representantes de Concacaf en Tokio.

