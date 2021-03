¿Todavía sueña con los Juegos Olímpicos?: Diego Laínez habló sobre su presencia en Tokio 2020

El Tri Sub-23 comienza a definir su boleto a los próximos Juegos Olímpicos cuando se disputen las semifinales del Preolímpico de Guadalajara. A su vez, quien tiene grandes posibilidades de estar convocado a la máxima cita deportiva es Diego Laínez que dejó claro que estará dónde la selección lo necesite, es decir, Tokio 2020 o la Copa Oro 2021.

El seleccionado de Gerardo Martino comienza ajustar destalles a un combinado que busca llegar de la mejor manera al máximo certamen de la Concacaf y a las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Es por esto que el equipo del Tata enfrentará a Gales y a Costa Rica en suelo británico.

En Cardiff, se encuentra una de las grandes joyas del Tri, Diego Laínez, que tiene su mejor temporada en el futbol europeo luego de haber logrado ser titular con regularidad en el Real Betis de Manuel Pellegrini. Sin embargo, el club Andaluz le bajó el pulgar para que el elemento formado en América esté presente en el Preolímpico de Guadalajara, por lo que es difícil que el atacante pueda estar en Tokio 2020.

“Es un tema que se tiene que hablar entre clubes y selección. Ya me ha tocado estar en esa selección, que tiene mucha calidad y talento; con muchas ganas de lograr cosas. Pero es algo que se tiene que hablar en conjunto con la selección, el Betis y yo. Yo encantado a dónde me toque ir mientras sea con la selección mexicana”, expresó Diego Laínez, a TV Azteca, sobre si podrá estar o no en los Juegos Olímpicos.

Y agregó: “Me visualizo (en Tokio 2020) porque es algo que todo futbolista sueña, pero también me visualizo estando con la selección mayor. Las dos tienen sus costas, pero creo que sería algo muy lindo. Tokio, la verdad, sería algo muy lindo, pero no te puedo decir algo de la selección mayor porque es la selección mayor. Así que, donde me toque estar estaré dispuesto y con toda la actitud para hacer bien”.

