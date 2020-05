Seleccionado de USA revela que Chicharito es el peor enemigo de su escuadra y revienta a Rafa Márquez

Javier Hernández ha tenido una carrera muy criticada por sus compatriotas, estando siempre en la palestra por lo que hace dentro y fuera de las canchas, pero lo cierto es que el mexicano ha tenido una exitosa trayectoria que le ha permitido convertirse en verdugo de grande equipos, como la Selección de Estados Unidos, cuyos jugadores no recuerdan a Chicharito con mucho cariño.

“Nunca quieres que Chicharito anote, si él metía un gol, era algo que no caía nada bien", reconoció Graham Zusi, actual jugador de Kansas City, en conversación con el programa Ahora o Nunca de ESPN. Pero el extremo no sólo demostró su animadversión contra el 14 de los aztecas, sino también criticó a otro ex jugador mexicano.

"Tampoco gustó que Rafa Márquez jugara hasta los 40 y tantos, eso también es un poco odioso", comentó el nacido en Florida, y es que su rencilla con los talentos de México no es de extrañar, ya que la rivalidad futbolísitica entre ambos países es de larga data, teniendo como herida más reciente el duelo en que el Tri venció a Estados Unidos por el pase a la Copa Confederaciones de 2017.

Pese a las declaraciones de Graham Zisu, el norteamericano no podrá evitar verle la cara a Javier Hernández, ya que luego que la MLS retomara las prácticas, se espera que la liga logre una fórmula para retornar pronto a la competencia que apenas alcanzó a disputar dos fechas previo a la suspensión obligada debido al coronavirus.

Pese a que el sindicato de jugadores de la Major League Soccer no se ha pronunciado al respecto, fuentes aseguraron a la prensa de Estados Unidos que los directivos del torneo están realizando gestiones para trasladar los partidos al estado de Florida, donde los futbolistas tendrían que residir en hoteles mientras pase la pandemia.

