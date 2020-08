Gabriel Caballero fue sancionado de oficio tras declaraciones post Juárez vs. Chivas

En base a los resultados, las primeras cinco jornadas del Guard1anes 2020 de la Liga MX no fueron buenas para FC Juárez. Pero la realidad marca que el equipo fronterizo fue perjudicado por las decisiones arbitrales que se tomaron en el encuentro ante Pumas UNAM en CU y también contra las Chivas.

"Viendo desde afuera, nos acuchillan con el penal. No entiendo cómo el árbitro vio penal. Nosotros tenemos que estar preparados y sabemos que cuando juegas con los equipos importantes nos van a perjudicar y te la tienes que comer. No me gusta hablar del árbitro pero sí nos han acuchillado", soltó Gabriel Caballero, entrenador de Los Bravos, en la conferencia de prensa post derrota ante Guadalajara.

Pasó una semana de ese compromiso pero la FMF sorprendió con una suspensión de oficio hacia al timonel argentino. La misma fue publicada este jueves por la tarde en todos los canales de la federación y debe abonarse antes del siguiente compromiso de FC Juárez por el Guard1anes.

#ComisiónDisciplinaria | Resolución de investigación de oficio para el Director Técnico del Club FC Juárez, Gabriel Esteban Caballero Schiker.



"La Comisión Disciplinaria informa que, derivado del procedimiento de investigación, que de oficio se inició en contra del Sr. Gabriel Caballero Schiker, se resuelve: se sanciona con una multa económica por infringir el artículo 1 del Apéndice l del reglamento de sanciones de la FMF", informó el comunicado.

El siguiente encuentro de los fronterizos será el viernes 21 de agosto, a partir de las 21.30 horas del centro de México ante León en Ciudad Juárez. Marco Fabián ya está registrado en la Liga MX y podría sumar sus primeros minutos en su regreso al futbol mexicano.

