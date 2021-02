"Fue sorpresiva mi salida de FC Juárez": Gabriel Caballero

Antes de iniciar la pretemporada rumbo al Guard1anes 2021 de la Liga MX, la directiva de FC Juárez sorprendió a todos los aficionados y a los medios de comunicación con un cambio drástico dentro de su estructura. Cesó a Gabriel Caballero y, días después, anunció la contratación de Luis Fernando Tena.

El Eterno no logró darle el acceso a los Bravos a la reclasificación en el 2020, es cierto, pero sus dirigidos nunca dejaron de ser una piedra en el zapato para los clubes más importantes de México. ¿Qué pasó entre él y las autoridades del conjunto fronterizo? En una plática exclusiva con Bolavip habló al respecto...

"La verdad que fue un poco sorpresivo porque estábamos en vacaciones, ya habíamos terminado el torneo. Si bien nos quedamos con una sensación amarga por ese último partido que América nos empata en el final, y que eso hubiera significado estar en el repechaje, tuvimos una reunión normal para la planeación de la pretemporada y todo estaba bien. Habíamos hablado sobre si había alguna duda en la continuidad y, en apariencia, me habían dicho que no", narró el entrenador nacido en Rosario, Argentina.

Luego de eso, llegó el momento de la inesperada determinación de la directiva. "Me fui a Pachuca de vacaciones, a mi casa, y seguimos hablando de los refuerzos. Unos días antes de empezar me hablan para ver si nos juntábamos en México para afinar detalles, y con esa idea fui. Ahí me dijeron 'mira, sabes que hemos estado pensando y queremos terminar el contrato, queremos buscar otra gente'. Puede ser que se haya pensando en cambiar con gente de confianza o más mediática, como fue", agregó Gabriel Caballero.

El bombazo de Marco Fabián

Cuando clubes como Chivas y Cruz Azul pensaron en repatriarlo, FC Juárez se adelantó. ¿Cómo surgió la posibilidad? Así lo narró Gabriel Caballero: "Al aparecer la opción que me presentó Memo Cantú me pareció interesante. Lo llamé y hablé con él antes de cerrar cualquier negociación. Le dije lo que necesitaba, lo que quería y él me dijo que le parecía un buen desafío. Fue una buena contratación pero venía de seis meses sin jugar. Físicamente estaba bien pero no técnicamente, entonces ese lapso fue de adaptación".

Marco Fabián fichó por FC Juárez en verano (Imago 7)

"Si hay algo que me caracteriza a mí, al haber estado 22 años en un vestuario, es que no me espanta nadie. Él llegó a cumplir con lo que se debía, el grupo lo arropó bien y siempre mostró una gran disciplina. Fuera de la cancha no hubo ningún inconveniente, se comportó y no hubo ningún problema", agregó el entrenador que ahora está desempleado, descartando problemas de actitud en el centrocampista ofensivo.

