"Soy el único huésped en el hotel": Exentrenador de Atlas contó cómo vive la pandemia en Ecuador

Carlos Ischia, extécnico de Atlas, platicó con Club 94.7 y contó en el calvario en el que se encuentra en su estadía en Ecuador, que llegó este año para dirigir a Delfín SC.

"Estoy hospedado en el hotel desde que llegué y es una desolación enorme porque creo que soy el único huésped. Me mantengo en la habitación y no salgo de ahí, es sofocante. No recuerdo haber visto o escuchado a nadie desde que llegué a este lugar", aseguró Carlos.

Además, confesó que en su viaje a Manta estuvieron en contacto con otras personas y fue muy riesgoso.

ExDT de Atlas reveló odisea que vive en Ecuador debido al coronavirus �� https://t.co/DwcIH1vlZF — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 15, 2020

"Por suerte se paró todo, necesitábamos que dieran una pausa. Era bastante complicado seguir jugando con la situación que se vive a nivel mundial. Fue una barbaridad hacer viajar a El Nacional hasta Manta. Vinieron en vuelo comercial con otra gente, fue muy riesgoso. Ya estaban acá cuando se suspendió el partido. Afortunadamente pudieron volver. Son cosas que uno no entiende a veces", señaló el ex-Atlas.

Lastimosamente el virus no le dio tiempo a salir del hotel y viajar al departamento que tenía reservado, por lo tanto, no pudo encontrarse con su esposa.

"Estoy haciendo la cuarentena en un hotel porque no llegué a irme al departamento que tenía reservado. Mi esposa iba a venir conmigo, pero por la urgencia se tuvo que quedar. Yo hace una semana había llegado y no me podía ir. Dirigí tres partidos y se suspendió el campeonato. Con el preparador físico les enviamos mensajes a los jugadores para tratar la preparación de ellos", finalizó.

