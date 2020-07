Steve Kerr afirmó que a Golden State Warriors le hubiese ido mal con Stephen Curry en esta temporada

D'Angelo Russell, Jordan Poole, Glenn Robinson III, Draymond Green y Willie Cauley-Stein. Así fue la formación de los Golden State Warriors el viernes primero de noviembre ante San Antonio Spurs, que significaría el primer juego de la temporada sin Stephen Curry. ¿Resultado? 127-110 abajo y el comienzo de la debacle.

La temporada fue tan mala para los Warriors, que tres de los cinco iniciales en esa noche de otoño ya no forman parte del equipo. Una de las excusas que se utilizó fue que la razón por la que los Warriors no clasificaron a postemporada fue por la ausencia de Curry. Sin embargo, Steve Kerr reconoce que no es tan así, aunque tenerlo hubiese significado ganar algún que otro juego más.

"Bueno, para ser sincero, creo que todavía habría sido una lucha (sin Curry). Creo que había demasiados factores que iban en contra de nosotros. Obviamente, hubiéramos ganado muchos más juegos. Steph es tan talentoso que sin duda habría ganado muchos juegos por su cuenta", enfatizó el entrenador de Golden State en diálogo con The Game.

Además, Kerr también se refirió a la otra ausencia importante, Klay Thompson: "Klay casi necesitaba el descanso que estaba recibiendo. Ahora, tal vez este es un descanso demasiado largo. Creo que habría sido un año difícil de todos modos, para ser completamente directo", finalizó.

Con la frase del “descanso largo”, Steve hace referencia al pedido que viene realizando hace un tiempo: juegos de pretemporada para que el lapso sin acción desde marzo, no sea demasiado largo.

