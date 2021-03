André-Pierre Gignac buscó fichaje de lujo para Tigres UANL pero fracasó

Después de algo de incertidumbre durante el Mundial de Clubes de Qatar, André-Pierre Gignac firmó la extensión de su contrato con Tigres UANL. Para alegría de todos los aficionados regiomontanos, el Bómboro seguirá en el equipo de la Sultana del Norte, por lo menos, durante las próximas tres temporadas.

Clubes de Brasil, como Corinthians y Gremio, quisieron convencerlo a salir de la Liga MX en el siguiente mercado de pases de verano, pero el cariño del futbolista francés con la institución regiomontana pudo más. El máximo goleador del club de Monterrey seguirá rompiendo redes por un tiempo más.

En una situación relajada, porque ya se dio a conocer la realidad sobre su futuro, el atacante 35 años platicó en una entrevista con RMC Sport de su país y confesó: "Pedí la ciudadanía mexicana pero todavía no tengo los papeles. Los estoy esperando. Quiero ser igual que mis hijos, que tienen la doble nacionalidad, son franco-mexicanos. Podría quedarme a vivir aquí, es una calidad de vida que no puedo tener en Francia".

"Olympique de Marsella no me necesita, lo digo con sinceridad. Juega Darío Benedetto, me gusta. Tiene un pie derecho e izquierdo excepcional. Dispara de larga distancia. El problema es que llegó en un momento en el que el equipo está en una pendiente descendiente", agregó André-Pierre Gignac, descartando los rumores sobre un regreso al club de sus amores para dar el adiós de su carrera profesional.

Buscó refuerzo bomba para Tigres UANL

En la misma plática con el medio de comunicación francés, el Bómboro reveló: "Le he preguntado varias veces a Mathieu Valbuena, ¿no quieres jugar en Tigres conmigo?". Sin embargo, no hubo caso. Actualmente, el centrocampista de 36 años está en el Olympiakos Piraeus de Grecia.

