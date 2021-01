Ricardo Ferretti podría volver a ser sancionado por la Liga MX

Después de la derrota 2-0 ante Santos Laguna en el Estadio Corona, Tigres UANL logró recomponerse. Derrotó 2-0 al Atlas en el Jalisco y escaló posiciones en el Guard1anes 2021 de la Liga MX, quedando tan solo a un punto de Toluca, el líder parcial por diferencia de goles. Ahora buscará la cima ante Necaxa.

El conjunto de Nuevo León no podrá contar con André-Pierre Gignac y Carlos González, quienes presentan lesiones musculares, pero sí volverá a tener en el banco de suplentes a Ricardo Ferretti. El experimentado estratega ya cumplió con la sanción que le impusieron las autoridades por fumar en el TSM de Torreón.

Sin embargo, el Francotirador de Récord alertó sobre un posible nuevo castigo al Tuca. "¿Qué le ves de raro? ¿Qué le hace falta? Pues así se la pasó todo el partido en el palco, a donde se fue tras estar suspendido por fumar en la banca", escribió el columnista del reconocido medio de comunicación en su nota.

Ricardo Ferretti sin cubrebocas (Foto: Récord)

Al timonel de Tigres UANL se lo vio en las gradas del Estadio Jalisco sin usar cubrebocas y esta fuente le marcó el terreno por volver a no respetar las reglamentaciones: "¿Se vale volver a castigarlo por esto? No cabe duda que se acostumbró a hacer lo que se le pega en gana y que no le pase nada".

¿La Liga MX debe tomar cartas en el asunto con esta situación de Ricardo Ferretti o tendría que "perdonarlo" por haber estado lejos de la acción, en uno de los palcos del recinto?

