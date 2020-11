La amenaza de Leonardo Fernández a Toluca en la previa del Repechaje de Liga MX

El próximo domingo 22 de noviembre a partir de las 19:00hs se llevará a cabo uno de los partidos más emocionantes del fin de semana en México. Tigres UANL recibirá al Deportivo Toluca en El Volcán en el encuentro correspondiente al Repechaje. El vencedor accederá a los Cuartos de Final del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX; mientras que el perdedor se irá a su casa con las manos vacías.

Leonardo Fernández jugará un partido más que especial. A pesar de que lo más probable es que inicie el mismo desde el banco, el uruguayo se enfrentará al equipo en donde mostró su mejor nivel en el futbol mexicano. Con la playera de los Diablos Rajos se transformó en uno de los mejores jugadores del país, lo que provocó que los Felinos lo tengan en cuenta para esta temporada.

Leo Fernández jugará un partido especial ante Toluca (Getty Images)

"Es un juego bastante complicado porque es de eliminación directa, entonces ya se entra a jugar a hacer un gran papel, que te juegas lo de todo el año, porque sabes que en un partido de 90 minutos tiras todo por la borda o sigues en pie para disputar lo que viene de la Liguilla", apuntó en entrevista para Liga MX.

Más adelante, analizó a las Escarlatas y señaló: "También al saber el rival que enfrentamos, sabemos de todas las complicaciones que tendrá el juego. Yo creo que estamos en una situación en la que sabemos que no tenemos que regalar nada y de cada detalle hacerlo notar. Hay que estar atentos en la concentración, en el orden táctico y técnico".

"Yo creo que la cabeza de cada equipo es la que va a decidir quién pase. No solo por la calidad de jugadores, sino que hoy juega todo, un tema de emociones que es bastante importante y hay que saber manejarlas. Tigres está demasiado capacitado para eso, así que yo creo que nos va a ir bien. Obviamente que no va a ser fácil, no quiere decir que por eso va a ser más sencillo para nosotros, sino que vamos a tener ese detalle que suma", sentenció Leo Fernández, confiado para este encuentro de repechaje.

