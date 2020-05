Tigres le ofrecía un mejor contrato, pero Carlos Salcido optó por cumplir su sueño de ser campeón con Chivas

Carlos Salcido ha sido uno de los mejores defensas que dio el futbol mexicano en los últimos años y en la historia en general, ya que el futbolista cumplió con cada objetivo que se puso por delante. El exjugador disputó tres Copas del Mundo, fue oro en los Juegos Olímpicos y campeón en Europa y con Tigres. No obstante, en el 2014 le faltaba algo.

Con 34 años y casi todo ganado, a Carlos le faltaba ser campeón con Chivas, el equipo de sus amores y el que le dio la oportunidad de desarrollarse como persona y futbolista en sus inicios. Aunque no fue fácil para el defensa, ya que tuvo que resignar dinero en un contrato que Guadalajara, además, le ofrecía menos años que los Felinos.

“En Tigres acababa de firmar un contrato de tres años más. Cuando llegué a Chivas firmé un contrato de dos años, así fue. Dos años con opción a un tercero. Yo dejé un contrato mucho mejor para ir a Chivas y hacer realidad un sueño que para mí significó bastante”, reveló en diálogo con AS México.

Salcido explicó que lo movilizó para tomar esa decisión: “Tener el privilegio de buscar ser campeón en Chivas, porque ya había sido campeón en muchos lados. Muchas veces uno tiene que dejar cosas para lograr lo que uno quiere. Y yo como decimos, me la rifé. Quería conseguir algo y al final del día no me equivoqué, valió la pena soltar un contrato de tres años, con mejor salario”, concluyó.

Como él mismo explica, terminó tomando la decisión acertada, ya que logró unirse a un equipo que tiempo después atravesaría unos años maravillosos de la mano de Matías Almeyda.

