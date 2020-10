Ojo Tigres y Monterrey: Secretaría de Salud de Nuevo León se refirió al regreso de los aficionados

El coronavirus todavía no ha desaparecido en el Mundo y México no es excepción alguna. No obstante, la Liga MX analizó la posibilidad y reveló que su intención es que los aficionados vuelvan a los estadios a partir de mediados de octubre, aunque esto solamente sería posible si es que las autoridades locales lo aprobaban.

Mazatlán FC y Necaxa recibieron grandes noticas el martes, luego de que se haya oficializado que ambos equipos estarán capacitados para abrir las puertas de sus estadios en la jornada del fin de semana. Sin embargo, en un mismo país y en equipos del Guard1anes 2020 puede haber varias posturas, como sucedió en Nuevo León.

Rayados de Monterrey y Tigres UANL se ilusionaron cuando trascendió que el estado del norte no tendría problemas en que los hinchas regresen a los estadios, aunque esto no terminó siendo abalado: "No quiero que se hagan ilusiones que abriremos los estadios. No abriremos los estadios ni con aforo reducido", sentenció Manuel de la O Cavazos.

�� ����‍♂️ Se arranca el martes en La Cueva con trabajo físico. ��#PerfilTigre ���� #EstoEsTigres �� pic.twitter.com/Nvo4ivayp5 — Club Tigres Oficial �� (@TigresOficial) October 13, 2020

El Secretario de Salud de Nuevo León reveló que la posibilidad de que el hecho sucediera ni siquiera se ha analizado hasta el momento, poniendo como fundamentos que aumentó el número de pacientes internados por Covid-19 en los últimos días. Como había prevenido la Liga MX, el semáforo epidemiológico es fundamental.

Con las cosas como se encuentran en este momento, tanto Monterrey como Tigres deberán seguir esperando a que la situación mejore para volver a ver a sus estadios llenos. Sin dudas, una desventaja debido a que suelen hacerse fuertes cuando juegan en condición de local por la efervescencia que se viven en los mismos.

Lee También