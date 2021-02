¿Hernán Cristante o Alfredo Talavera? La respuesta de un ex Pumas UNAM y Toluca

En la previa del partido de la sexta jornada del Guard1anes 2021 de la Liga MX entre Toluca y Pumas UNAM en el Nemesio Diez, Martín Romagnoli habló sobre dos de los tantos protagonistas que tendrá este encuentro que se disputará este domingo 14 de febrero a partir de las 12 horas del centro del país.

El futbolista argentino que supo vestir la playera de los Diablos Rojos y de los Universitarios platicó con RÉCORD sobre el juego que se llevará a cabo en La Bombonera. Pero también fue puesto entre la espada y la pared, porque tuvo que elegir entre dos grandes porteros como Hernán Cristante y Alfredo Talavera.

"Es difícil, son arqueros diferentes. Yo me quedo con Hernán porque es una relación más cercana y Alfredo me tocó más joven", confirmó el Magno. Posteriormente, explayó su postura al escoger a su compatriota: "Fue la persona que me abrió las puertas, me dio la bienvenida, me ayudó un montón en la adaptación, me recibió muy bien en su casa. Lo considero un gran amigo, fue fundamental para mí".

En la misma plática, Martín Romagnoli también le tiró flores al mexicano que hoy en día está en el Pedregal: "Me tocó en su momento joven, cuando llegó a Toluca y se fue haciendo su lugar a base de trabajo, profesionalismo y esfuerzo. También como persona fue muy bien, aunque yo era más grande. Siempre con disposición, queriendo ganar y aprender, porque es una persona ganadora".

Hernán Cristante sobre Alfredo Talavera

Antes de recibir a Pumas en el Estadio Nemesio Diez, el entrenador de Toluca dio unas cálidas palabras en rueda de prensa sobre el hoy portero de los de la UNAM: "Es un jugador sumamente profesional, que le ha ido bien en el torneo pasado. Es de esos que normalmente marcan una tendencia o una diferencia".

Lee También