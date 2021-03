Toluca desperdició un penal e igualó ante Atlético de San Luis por Liga MX

Atlético de San Luis abrió la décima jornada del Guard1anes 2021 ante Toluca, siendo un encuentro sumamente importante para ambos. La Liga MX ya se encuentra a mitad de camino y cada punto es clave, como lo es para los Diablos Rojos el mantener el tercer puesto que los está llevando de manera directa a la Liguilla.

El conjunto potosino llegó al encuentro después de una dura derrota ante Atlas por 3-1, aunque una victoria lo disparaba en la clasificación del campeonato. Por su parte, los dirigidos por Hernán Cristante son una de las sorpresas del Guard1anes y buscaban continuar en el tercer puesto.

El partido no podía comenzar mejor para los Diablos Rojos. Miguel Barbieri se elevó más alto que nadie y cabeceó el balón con tal potencia que envió a Axel Werner dentro de su arco. Lo que era un gol claro para la visita, el silbante no se percató que la pelota había ingresado completamente, como también el VAR no intervino.

En el partido pasaba poco y nada, hasta que llegando a los 70 minutos el lateral izquierdo Ricardo Chávez derribó al delantero argentino Enrique Triverio dentro del área. Tras revisar la jugada con el VAR, el silbante pitó el penal que ejecutó Alexis Canelo. El goleador de la Liga MX no pudo con Axel Werner, quien le tapó el remate cruzado.

Toluca se lamentará toda la semana por el penal fallado, ya que terminó siendo determinante para el resultado final del encuentro. Los Diablos Rojos terminaron igualando ante Atlético de San Luis sin goles, dejando escapar una gran oportunidad de meterle presión a los líderes Cruz Azul y América.

Lee También