La renovación de Alexis Canelo con Toluca, ¿de qué depende?

El Guard1anes 2021 tiene a un goleador en soledad a falta de una jornada y ese es Alexis Canelo. El delantero de Toluca convirtió 11 tantos en 16 partidos disputados, teniendo un porcentaje de un tanto cada 131 Minutos. Sin embargo, el que es hasta el momento el artillero del certamen no tiene su futuro resuelto.

El argentino terminará contrato con Toluca el próximo 30 de junio, por lo que después de esa fecha será jugador en calidad de libre. De hecho, en este momento tiene la libertad para firmar en cualquier equipo que lo desee, razón por la cual los Diablos Rojos deben apresurarse si desean mantenerlo.

La pregunta que se hacen todos los choriceros es por qué Canelo no renovó con el conjunto Escarlata y la respuesta a la pregunta no debería sorprender a nadie. La cuestión es netamente económica, ya que todavía no se han puesto de acuerdo con el nuevo contrato del argentino.

El dinero que Toluca perdería con Alexis Canelo

No es solamente una cuestión deportiva. Además de los goles que se irán con Alexis Canelo, también existe una situación económica. El valor actual del jugador es de más de 4 millones de euros, un dinero que podría ingresar a Toluca en caso de firmar la renovación y luego venderlo.

Lo que queda claro es que los Diablos Rojos pierden en todos los sentidos: estaría dejando ir a un jugador que se revalorizó en el último semestre y además al que es, hasta el momento y a una fecha por jugarse, el único goleador del certamen de la Liga MX.

