Uno más: Roberto García Orozco reveló que fue vetado por pitarle al América

La final del Apertura 2019 de la Liga MX entre América y Monterrey en el Estadio Azteca marcó, fuera del título de los regiomontanos, un hecho importante con respecto al arbitraje. El conjunto de Coapa elevó una queja formal a la FMF y consiguió evitar cruzarse con César Arturo Ramos Palazuelos hasta el encuentro ante León por la jornada 14 del Guard1anes 2020. Y, mágicamente, el silbante volvió a ser vetado...

¿Casualidad o blindaje a las Águilas? Para aumentar las suspicacias, Roberto García Orozco tomó la palabra este lunes y expuso su experiencia personal, dejando en evidencia que él también sufrió esas polémicas y sorpresivas determinaciones, alejándolo de impartir justicia en los juegos de los azulcremas.

"Me vetaron varias veces de no pitarle al América por aplicar el reglamento y por tratar de hacer bien las cosas, pero al final depende de cada árbitro. Prácticamente, cada vez que me tocaba arbitrarle, expulsaba a Miguel Herrera. Yo tranquilo de hacer bien la labor dentro del terreno de juego", aseguró a W Deportes.

En Chivas también vetaron árbitros

En la misma plática telefónica con Los Campamentos, el exsilbante reveló que estas prácticas son comunes dentro de la Liga MX. De hecho, no solo sucedió con César Arturo Ramos Palazuelos y con él en América, sino que también pasó en reiteradas oportunidades en la acera de enfrente, en el Guadalajara.

"Ha existido toda la vida, se vetaron árbitros. Gente que le llama a la Comisión para decir qué árbitro no quieren que les dirija. Ha pasado con Enrique Santander en Chivas", cerró el excolegiado.

