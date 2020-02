Álvaro Morales utilizó sus redes sociales y su espacio en la cadena de ESPN para criticar fuertemente al Deportivo Guadalajara luego de la derrota ante Cruz Azul.

Sin embargo, se pasó de la raya cuando le sugirió a Uriel Antuna dejar de practicar el futbol profesional ya que, según él, esto no es lo suyo.

¡Qué malo es el Guadalajara!#callayescucha



Por más que la Máquina hizo hasta lo imposible por Cruzazulearla, no aprovecharon.



Pero esas son las Súper Shivas Galácticas 2.0.



¡A rezar! pic.twitter.com/5Wt2C0F7NH — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) February 16, 2020

"Ustedes jugadores de Chivas, son realmente muy malos. Antuna, deberías retirarte del futbol, no sirves para esto papá", aseguró el periodista.

Ante esta situación, Uriel Antuna no se quedó callado y no tuvo mejor idea que responderle y ubicarlo de una vez por todas.

Guarda silencio que si no fuera por chivas no comes�� — Uriel Antuna (@AntunaUriel) February 17, 2020

"Guarda silencio que si no fuera por chivas no comes", contestó el futbolista en Twitter. ¿Estuvo bien en entrar en el juego de Morales?

