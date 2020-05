VIDEO: Luis García recordó su pelea con Tomás Boy cuando era jugador

Tomás Boy siempre se ha caracterizado por ser uno de los directores técnicos más polémicos de México, desde siempre, pues ha protagonizado un sinfín de discusiones y encontronazos con más de un colega, futbolista o hasta comentarista.

Y en aquella época lejana de 1997 cuando dirigía a Morelia no fue la excepción cuando tuvo un fuerte cruce de palabras nada más y nada menos que con Luis García, quien en ese entonces era delantero del América.

Situación que el ahora carismático comentarista de TV Azteca recordó con tono divertido, pues compartió el video de las declaraciones del ‘Jefe’ Boy en las que lo llama ‘jovencito sin clase’ y las suyas en las que califica de prepotente al entrenador.

Todo ocurrió después del duelo entre Morelia y América por los Cuartos de Final del Verano 97, en el que Monarcas se impuso 3-1 para eliminar a las Águilas del torneo; al finalizar, Tomás Boy criticó a Luis García por ‘no saber perder’.

“Un chiquillo que no tiene clase, el centrodelantero del equipo adversario, no me acuerdo de su nombre ahorita, pero juega con el 10, no tiene clase, viene a hacer cositas que no le quedan, hay que tener clase, para perder y para ganar y para jugar al futbol”, expuso con molestia el timonel mexicano.

No obstante, el atacante azulcrema argumentó que él sólo defendió a su estratega Jorge Solari, luego de que Boy se tocara las 'partes nobles' delante del argentino para provocarlo después de obtener el triunfo en el Estadio Azteca.

“Todo mundo sabemos que él es una persona muy prepotente, más allá de su gran capacidad como entrenador y ojalá que no se le olvide que él se toca las partes nobles en Morelia, provocando a nuestro entrenador que tiene una clase que él quisiera tener, entonces no hablemos de provocar”, lamentó por su parte Luis García.

“Peleándome con el gran Tomás Boy, vaya paradoja, después me dirigió, siendo uno de mis mejores entrenadores, y hoy mi amigo al cual quiero enormidades. Te amo Tomás!!!”, publicó en un tuit el ‘Doctor’ García de aquella pelea, de la que solo queda el recuerdo, pues asegura tener una buena amistad con el exentrenador de Chivas.

Peleándome con el gran Tomás Boy, vaya paradoja, después me dirigió, siendo uno de mis mejores entrenadores, y hoy mi amigo al cual quiero enormidades. Te amo Tomás!!! https://t.co/XB4yTHEo9H — Luis García P (@GarciaPosti) May 27, 2020

