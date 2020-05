“Chicharito no se puede sentar en la mesa de Hugo Sánchez”, Luis García

Ni Javier Hernández, ni Raúl Jiménez, ni Carlos Vela, ni ningún otro jugador de la llamada ‘generación dorada’ podrá estar a la altura de Hugo Sánchez en el privilegiado lugar que ocupa en la historia del futbol mexicano, como el mejor, así lo sentenció con total seguridad el también exseleccionado nacional, Luis García.

Alguna vez, el propio ‘Pentapichichi’ aseguró que su excompañero en Pumas se encontraba dentro de los mejores futbolistas que ha dado el país, por lo cual el analista de TV Azteca se dijo honrado y agradecido, sin embargo, considera que no sólo se equivocó, sino que ni él ni nadie podrían sentarse ‘en la mesa’ que sólo comparten, por su categoría, el exgoleador del Real Madrid y enseguida Rafa Márquez, excentral del Barcelona.

Hugo Sánchez hizo historia con la camiseta del Real Madrid. Foto: Getty Images

“Me parece que se equivocó, que Hugo Sánchez haya dicho eso de mí, lo agradezco muchísimo, es un honor, que piense que yo ha sido un jugador medianamente bueno, se agradece, para mí es el futbolista más importante de esta historia y no va a haber uno mejor que él, es el futbolista mexicano más exitoso de la historia en todos los sentidos, por debajo de él podría estar Rafa Márquez, muy cercano y los demás comen en otra mesa”, declaró en entrevista exclusiva para Bolavip el exatacante del Atlético de Madrid.

Es por ello que el ahora comentarista de TV Azteca consideró, además, que ningún jugador de la época actual, y que fue considera como la generación dorada, podría estar a la altura de este par de históricos: “No, ninguno. Para mí no se puede sentar nadie en esa mesa, es mi opinión”.

No obstante, el canterano auriazul aseguró que hay jugadores actuales que le gustan mucho, sobre todo los que militan en el extranjero, y aunque reconoció que no se identifica con ninguno, destacó las cualidades de varios de ellos, dedicándole un párrafo aparte a Javier Hernández, el máximo goleador de la Selección mexicana.

“No me identifico con ninguno, porque yo me retiré hace muchísimo tiempo, somos totalmente diferentes, me gustan mucho algunos, lo de (Carlos) Vela me parece delicioso, un genio, un loco lindo como dicen los argentinos, Raúl Jiménez ha entrado en una parte de maduración fantástica, Hirving Lozano me parce un jugador, un loco, un creativo, un imaginativo, un aventurado, ese va a terminar siendo un figurón y los que hoy están en Europa que destacan de forma importante.

“Creo que (Andrés) Guardado sin ser ningún virtuoso es el ejemplo perfecto de un tipo responsable, que entrena, comprometido con su profesión, ha jugado miles de años en Europa y ha sido titular en sus clubes y ha sido un tipo muy importante, al cual hay que reconocerle lo que ha logrado fuera de su país”, añadió

Un 'Chicharito' en declive

“No hay debate al decir que (Javier) Hernández es uno de los goleadores más importantes de la historia, un tipo con un instinto asesino, un tipo con un instinto de goleador brutal, un tipo con una capacidad innata de encontrar la pelota en posiciones muy importantes, Hernández es el máximo goleador en la historia de la Selección nacional, ha jugado en varias Copas del Mundo, un delantero fantástico."

"Me parece que desde hace tiempo viene en declive, pero por supuesto que uno tiene que reconocer lo que ha sido Hernández para el futbol mexicano, para mí no se puede sentar en la mesa de Hugo Sánchez, no se puede sentar nadie en esa mesa, pero Hernández tiene un lugar en la historia de este país en el futbol, sin lugar a duda”, sentenció el famoso ‘Doctor’.

