Ven como favorito a Cruz Azul: periodistas de ESPN analizan cómo será la final de la Copa por México

Esta noche se disputará la final de la Copa GNP por México. Los equipos que se enfrentarán serán Cruz Azul y Chivas. Por un lado, La Máquina llega luego de vencer por penales a Tigres UANL (4-3). Por la otra parte, el Rebaño Sagrado derrotó por 4-3 al Club América en lo que fue un verdadero partidazo.

Hay una gran expectativa por cómo se llevará a cabo la gran Final. Ambos equipos llegan luego de demostrar un gran rendimiento dentro del campo de juego. Sin embargo, La Máquina tiene una ventaja: el rojiblanco jugará con suplentes.

Luego de darse a conocer esto, algunos periodistas de ESPN (Ángel García Toraño y Dionisio Estrada) opinaron sobre cómo se será el partido y a quién ven como favorito de dicho encuentro.

Por un lado, Toraño dijo lo siguiente: "Los dos equipos me han gustado, pero me parece que Cruz Azul es más compacto. Son los dos equipos más comprometidos de la liga mexicana. Lo que me gusta de La Máquina es que tiene más variantes. Además, la baja de Macías es muy sensible. Veo favorito a Cruz Azul".

Dionisio Estrada sostuvo lo que dijo su colega y ve como favorito a Cruz Azul. Además, aseguró que "lo ve mucho más sólido". Y agregó: "La Máquina es un equipo que se ha dado el gusto de poner suplentes desde el arranque, sin dudas es el favorito".

