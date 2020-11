"Vete en este instante": Rafael Lebrija pidió la salida de Jesús Molina en Chivas

En las Chivas de Guadalajara se está viviendo un momento delicado a nivel institucional. Antes del encuentro ante Pumas UNAM por la jornada 16 del Guard1anes 2020 de la Liga MX, el conjunto tapatío informó de manera oficial la separación de cuatro futbolistas por incumplimiento al reglamento interno.

Aunque la justicia está actuando por su parte, Dieter Villalpando, Eduardo López, Alexis Peña y José Juan Vázquez fueron relegados del viaje a la CDMX para enfrentar a los Universitarios. Y, como si esto fuera poco, este lunes tampoco estuvieron presentes en el entrenamiento que se realizó en Verde Valle.

Por supuesto que hay bronca por parte de Amaury Vergara y Ricardo Peláez, quienes pensarían una importante sanción para dichos elementos, pero otro que se sumó con sus enojos fue Rafael Lebrija. El expresidente del Rebaño Sagrado opinó del tema y ensució al capitán del equipo, Jesús Molina.

��️ "No creo que Jesús Molina tenga palabra, para mí es una burla. No ha podido ser capitán ni decirle a sus compañeros de juego qué pueden y qué no pueden hacer. Porque eso es un capitán" mencionó para @LosCampamentos Rafael Lebrija. #LaVozDelFutbol⚽️ pic.twitter.com/E6AwHgfgfQ — W Deportes (@deportesWRADIO) November 2, 2020

"No creo que Jesús Molina tenga palabra, para mí es una burla para la institución. No ha podido ser capitán, ni decirle a sus compañeros de juego qué pueden y qué no pueden hacer. Porque eso es un capitán. Le diría 'vete en este instante, ahí tienes la puerta'", lanzó el exdirectivo en plática con Los Campamentos.

¿Por qué la reacción de Rafael Lebrija? Porque en W Deportes le consultaron sobre los dichos que había tenido el centrocampista semanas atrás, cuando Uriel Antuna y Alexis Vega fueron protagonistas. "Me hago responsable, si ellos le fallan al equipo me fallan a mí, y si yo le fallo al equipo entonces no tengo nada que hacer, tengo que hacerme a un lado", había amenazado el dueño del gafete.

En ☎️ de @LosCampamentos Rafael Lebrija, ex directivo en Chivas.



��️ "Hay que tener mano dura con los jugadores, sancionarlos. Pero no levemente, lo que más les duele a los jugadores es el bolsillo. No es posible que Guadalajara esté padeciendo indisciplinas tontas". pic.twitter.com/GsPefskEpD — W Deportes (@deportesWRADIO) November 2, 2020

