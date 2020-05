Víctor Manuel Vucetich en contra de reanudar el Clausura 2020: pide pensar en el Apertura

La Liga MX continúa buscando alternativas para poder regresar a la actividad oficial. Los ejemplos de las ligas europeas, que varias de ellas ya han marcado que volverán para culminar la temporada, puede hacer que la liga mexicana sienta cierta presión para que el balón vuelva a rodar, aunque aún hay algunos protagonistas, como Víctor Manuel Vucetich, que ya piensa en el próximo campeonato.

El entrenador de Querétaro está del lado del grupo de opositores, si así es que podrían llamarse, de reanudar el Clausura 2020. Vucetich pide que no se copie lo hecho por España y Alemania (la Bundesliga se retomará este fin de semana) ya que son países del primer mundo y, en cambio, México podría tener serias complicaciones si se toman medidas apresuradas.

"Pienso que no nos podemos medir con países como Alemania, España u otros países primermundistas. En el primer mencionado hay una gran diferencia en tecnología, en información, en veracidad de los hechos, y nosotros no tenemos eso. En el caso de la gente de fútbol, en Federación Mexicana junto con la FIFA y autoridades de cada país, van a ser responsables de si se abre esta contingencia de las consecuencias que se pueden llevar”, opinó el Vuce en diálogo con Diario As.

El exentrenador del Tri dejó clara su postura de pensar en el próximo Apertura: "Yo creo que este Clausura ya se me hace muy complicado poder seguirlo, entonces, debemos tener el tiempo suficiente y pensar muy bien lo que realmente vendrá en el Apertura. Dándole también la tranquilidad a los jugadores, a las familias. Es obvio también que iniciaremos sin público porque el virus es una enfermedad que va a seguir latente, por ello hacer tumultos en los estadios es fomentar un nuevo brote, el cual sería peor”, profundizó.

Un dato que no es menor es que Vucetich está cerca de cumplir los 65 años de edad, lo que lo convierte inevitablemente en una persona con alto riesgo de contagio, por lo que es razonable que piense en sí mismo y su familia.

