Tijuana deberá pagarle casi medio millón de dólares a Chacho Coudet luego de que la FIFA haya fallado a favor del jugador. Feo revés para Xolos.



Los fronterizos no pasa un buen momento en el Clausura 2020 ya que se encuentra décimo sexto con tras haber ganado un partido de los siete que disputó.

Además, la FIFA falló en contra de Xolos en el conflicto que tenía con Eduardo Coudet cuando era el técnico.

Todo comenzó cuando los fronterizos despidieron al estratega argentino tras no haber clasificado a la Liguilla 2017.

“Yo arreglé que íbamos a pagarle el resto de su contrato en dos cuotas, pero él me dijo que hasta marzo (de 2018) no iba a trabajar y por ende yo le dije que me parecía perfecto, que la segunda cuota, correspondiente a enero, febrero y marzo, si tenía club no íbamos a abonarla porque no corresponde doble pago”, dijo el presidente Jorge Hank, según informó Superdeportivo, sobre el conflicto con el técnico.

Sin embargo, dos años después la FIFA falló contra Tijuana que deberá pagarle al Chacho 285 mil dólares, otros 200 mil de multas, más intereses a confirmar.



A su vez, según lo informado por Superdeportivo, los Xolos deberán abonar el dinero en los próximo 30 y de no hacerlo la FIFA podría vetarlo para poder sumar refuerzos en el próximo mercado de verano.

