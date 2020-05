Zague reveló quién es el único jugador del América que siente los colores

Cada vez son más los jugadores, por no decir todos, que lo único que se les pasa por la cabeza es jugar en Europa. Si bien nadie niega que quieren hacer lo mejor en el equipo al cual pertenecen, sí es cierto que eso de “sentir la camiseta”, que tanto hacen referencia los más grandes, pudo verse afectado con el correr de los años.

Luis Roberto Alves, o Zague como todos lo conocen, es una palabra autorizada como pocas, por todo lo que hizo, pero principalmente le dio al América. Dueño de un récord de goleo absoluto, que aún sigue vigente a 22 años de su salida de las Águilas, se refirió a la situación actual de los jugadores americanistas y, en exclusiva con Bolavip, opinó que sólo hay un jugador que verdaderamente siente la playera.

“Creo que en América son contados con los dedos de una mano los que quieran realmente a la institución, por ejemplo, (Memo) Ochoa que me da gusto que haya regresado, abriendo mano a seguir en Europa con equipos que no lo valoraran tanto como el América lo está haciendo ahora, por eso me da muchísimo gusto. Ojalá que surjan jugadores así, pero es difícil hoy en día”, reveló Zague.

Además, el delantero contó que, si bien está agradecido por otros equipos, quería jugar toda su carrera con una sola playera: “Tuve que jugar en otros equipos, de los cuales estoy muy agradecidos porque la pasé increíble, como el Atlante y el Necaxa, pero por mí hubiera jugado toda mi carrera en el América. ¿Por qué? Por el sentimiento, amor, identidad, que tenía por la institución”, sentenció.

Sin dudas que Memo Ochoa tenía el talento para continuar jugando en el viejo continente, ya que arqueros con su capacidad no abundan en el mercado. Sin embargo, marcó un ejemplo que Zague espera que continúe.

Lee También