A pesar de las palabras de Tevez, Boca no reducirá los sueldos de sus jugadores

Hace algunos días, Carlos Tevez desató la polémica asegurando que cualquier jugador de fútbol se encuentra en condiciones de estar seis meses o un año sin cobrar un sueldo o cobrando un salario mínimo. Como consecuencia de estas palabras, varios futbolistas del ascenso, como por ejemplo Néstor Ortigoza, salieron al cruce criticando fuertemente las declaraciones del referente de Boca Juniors, aludiendo que no tiene ningún derecho a meterse con el bolsillo de los demás.

En ese contexto, este martes, la agencia de noticias Télam aseguró que, a pesar de las palabras del experimentado atacante del club Xeneize, Boca tomó la determinación de no reducir los salarios de los integrantes de su plantel profesional. De esta manera, mantendrá el valor de los sueldos con algunas variantes que le permitan prorrogar los pagos de los contratos más altos, pero con la idea central de que no haya un marcado ajuste salarial. Así lo indicó un allegado a Jorge Amor Ameal.

Jorge Amor Ameal, presidente de Boca. (Foto: Getty)

"No estoy de acuerdo con bajarles el sueldo a los jugadores. Si bien esto es algo que nadie lo previó, nosotros, a lo sumo, estiraremos los pagos y buscaremos refinanciar sobre lo que no tenemos, pero no hablamos de bajar sueldos de ninguna manera", supo manifestar, hace algunos días, el propio máximo mandatario de Boca. Cabe destacar que el próximo 10 de abril es el plazo para el pago de los sueldos de marzo del plantel de Boca y todo indica que la mayoría de los haberes serán depositados.

¡Felices 115 años, Boca Juniors querido!



Esta vez nos toca celebrarlo en casa pero con la misma pasión de siempre. Ya habrá tiempo de reencontrarnos y abrazarnos.



Muchas felicidades para toda la familia xeneize. pic.twitter.com/U77O732Vpf — Jorge Amor Ameal (@AmealJorgeAmor) April 3, 2020

"De acá a 90 días vamos a pagar cierta cantidad de dinero y por la diferencia que pueda quedar haremos un plan de pago. No he hablado con ningún integrante del plantel pero sí con algún representante y todos comprenden que a esta situación la tenemos que superar entre todos", profundizó Ameal, presidente de Boca, sobre la situación global que vive su club y el fútbol argentino en general como consecuencia del inesperado desembarco de esta impiadosa pandemia.

"Boca está tratando de cumplir con los contratos del plantel, por lo que pensar ahora en aquellos que renuevan en junio es un tema muy lejano. Ahora estamos con los sueldos y después se verá. Estamos muy pendientes de la parte administrativa, de los ingresos y de los egresos, controlando todo", exteriorizó, por su parte, Ricardo Rosica, secretario general de dicha institución, en declaraciones brindadas a 'Boca pasión total'.

