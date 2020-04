Marcos Díaz contó a qué compañeros extraña más y reveló el apodo que el vestuario le puso a Tevez

Hay que verle el lado positivo a todo este tema del coronavirus. Es muy triste lo que está pasando, pero es una oportunidad también para empezar a valorar algunas cosas que quizás eran parte de nuestra rutina diaria, y ahora que no las tenemos nos queremos morir. Bien lo está entendiendo esto Marcos Díaz, arquero de Boca, que en un vivo de Instagram en el que fue entrevistado por Daniela Katz dejó en claro que ambiciona como nunca volver a practicar junto a sus compañeros, ya que ahora debe hacerlo solo en el encierro de su hogar, donde se encuentra junto a su familia.

Recordando los tiempos en los que el aislamiento obligatorio no existía, recordó: "Suma mucho tener a Tevez de buen humor, al Viejo, como lo llamamos a él y como nos llamamos los más grandes. Este año no se puso la presión de ser el referente, me dijo que se iba a hacer menos la cabeza y disfrutar como antes", reveló sobre la intimidad del plantel, dándonos a conocer también un apodo que le pusieron al 'Apache' haciéndole honor a todos sus años de trayectoria dentro del mundo del fútbol. Son 6 los partidos que disputó oficialmente el '1' con el buzo de su club actual, pero de igual manera logró hacerse muy importante dentro del grupo.

"Quiero lograr todo lo que Óscar Córdoba logró. Me gustaría ser el próximo", reveló sobre sus ambiciones a futuro mientras que agregó: "Muchos me dicen que soy como un segundo Pato", haciendo referencia a Abbondanzieri. Sueña en grande y tiene con qué. Ya demostró su potencial en los largos años que defendió el arco de Huracán y en el torneo pasado, cuando le tocó suplantar a Esteban Andrada por una lesión, la rompió toda siendo más que importante para una serie de triunfos que terminaron significando una nueva estrella local para la institución.

�� Hace exactamente un mes, Boca se consagraba campeón de la Superliga.



¿Cómo describirías al equipo de Russo en 2⃣ palabras? pic.twitter.com/MZcxE6FJTu — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 7, 2020

¿A los que más quiere volver a ver? Lo dice él: "Del entrenamiento extraño todo, hasta los pelotazos. Extraño a Fabra y a Leo Jara que siempre se la pasan hinchando, a Wancho que no para de hablar". Además, sabe que el parate vino justo en un gran momento para los suyos, que se coronaron en la Superliga Argentina arrebatándole al eterno rival la punta en la última fecha. "Boca se sacó a River de la cabeza y empezó a funcionar mejor. La presión era por todos lados y Miguel Ángel Russo ayudó a que muchos se la saquen", señaló.

Para cerrar, haciendo un repaso por lo que fue su carrera, volvió a los tiempos en los que era figura indiscutida del 'Globo' y no dudó que el nivel alcanzado en Parque Patricios, a su entender, debería haberlo llevado a defender en alguna ocasión la camiseta de su país: "En Huracán sentí que merecía la Selección Argentina, al menos un partido creí que me iban a llamar. El fuego de cada jugador es llegar ahí y uno lo va a soñar hasta el último día con eso. El Pato mismo llegó de grande, Palermo igual...”, dijo lleno de esperanza. Veremos si se le da.

Lee También