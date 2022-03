Luis Suárez anotó un soberbio golazo en el triunfo 2-0 a Uruguay sobre Chile, en el estadio de San Carlos de Apoquindo y certificó el avance de su selección para el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, tras el duelo hubo una noticia que alertó a todos.

En charla con El País, en su apartado de Ovación, el actual atacante de Atlético de Madrid, indicó de manera casi que inminente que: “fue mi último partido en Clasificatorias, con 35 años es imposible que llegue a otra” y es que para el siguiente camino llegaría muy experimentado según él.

Y es que lo de Uruguay fue complejo por momentos en el clasificatorio: “hasta me emociona porque uno ya lleva muchos años de trayectoria. He pasado muchos momentos complicados en mi carrera, vivimos momentos complejos con la destitución del maestro (Óscar Tabárez), porque decían que algunos jugadores molestaban, que no estaban para el nivel, pero mostramos rebeldía”.

La situación parecía complicada para los Charrúas, pero a punta de Garra, su lema en el fútbol se impusieron y al final se calificaron para la cita orbital a disputarse a final de año: “uno puede estar bien o mal, pero la entrega por la camiseta tiene que estar”.