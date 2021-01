Se ilusiona: Rafo Castillo habló sobre posibilidad de dirigir a Alianza Lima

En Alianza Lima siguen en la búsqueda de nuevo técnico para la temporada 2021 ya sea en la Liga 1 o en la Liga 2. Uno de los nombres que suenan para llegar al equipo íntimo es el de Rafo Castillo, quien tiene una historia vinculada a Alianza.

"El apellido Castillo en Alianza tiene una historia importante, por parte de mi abuelo y mi padre. En algún momento, estuve como jefe de las menores en el club del año 91 hasta el 96, después decidí dirigir en el nivel profesional", contó el técnico en entrevista a Ovación.

Sobre algún contacto con Alianza Lima, indicó: "De verdad, no he conversado directamente con alguien del club, el hecho de que sea una posibilidad sí me ilusiona, en algún momento estuve a punto de llegar cuando estuve en San Martín, pero ya le había dado la palabra a la USMP, por lo cual me fue imposible llegar a Alianza".

Otros de los posibles candidatos es José Soto, quien la última temporada dirigió a Juan Aurich, equipo con el cual quedó subcampeón: "Hasta ahora no me ha llamado nadie, ningún directivo de Alianza Lima. (...) cómo voy a ir a Alianza si nadie me llama", indicó Pepe.

Alianza Lima ya realizó dos contrataciones: Yodi Vílchez procedente de Cusco FC y Edhu Oliva, quien llega de la Universidad San Martín.

