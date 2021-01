DTs: José Soto habló de su posible llegada a Alianza Lima y de Víctor Rivera

Alianza Lima aún no tiene muy claro lo que va ser su 2021. Hace un mes y medio descendieron y aún no lo quieren asumir del todo. Muchos dirigentes, de hecho, dicen que estarán en primera este año.

Más allá de aquella ilusión, todo parece indicar que estarán en la Liga 2. Si bien todavía no saben que pasará por Gabriel Achilier, ya hay un par inidicios que parece indicar que dejan ver los planes.

Ya llegaron dos refuerzos, aunque aún no hay ningún director deportivo, ni ningún entrenador. Sí, hay tres nombres de lo que pueden llegar. Por ahora, es que más suena es Víctor Rivera.

¡Saludamos al @clubucv por sus 25 años de vida institucional!���� pic.twitter.com/TAQq2EBuBr — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 6, 2021

Justamente otro de los que sonaba era José el Pepe Soto. Él no solo habló de de su posible llegada, sino también del Chino, que parece ser la opción más cercana.

"Hasta ahora no me ha llamado nadie, ningún directivo de Alianza Lima. (...) cómo voy a ir a Alianza si nadie me llama (...) Si Víctor Rivera es el elegido, estará en buenas manos AL", señaló por ejemplo.

Así, se manifestó el excapitán de Alianza Lima de cara al año que vivirá el club, en el que tendrán qu buscar el ascenso a como de lugar. Quedarse más tiempo en segunda no es una posibilidad ¡A elegir el DT!

Entrevista completahttps://t.co/8LlAIZWdUG pic.twitter.com/S7cveqKlyN — Nick Negrini (@NickNegriniG) January 7, 2021

