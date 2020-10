José Soto aseguró que si Mario Salas fuera un referente de Alianza ya lo habrían botado

Alianza Lima tiene un año de horror. En una temporada con menos equipos equipos en la Liga 1 como solía ser, estarían realmente comprometidos con el descenso.

Por ello, Mario Salas es muy cuestionado, más allá de la dirigencia y los jugadores. Sus declaraciones tempoco ayudan. Después del partido contra Cienciano dijo que estaba tranquilo por tener una idea de juego a pesar de la derrota.

Las críticas llegan hasta de su país de origen Chile. Aseguran que su trabajo es paupérrimo, que su discurso es repetitivo y que no genera los resultados deseados.

Pepe Soto en PBO Radio: "Jaime Duarte siempre puso la cara para solucionar los problemas. Se le tiene que dar una oportunidad porque conoce la esencia de Alianza. Ahora hay chicos que no saben la historia de Alianza y los jugadores que pasaron por el club" @TigrilloPeru — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) October 17, 2020

Como allá, en Perú, una figura como José el Pepe Soto también le pegó. Como exdefensa y entrenador de Alianza, se comparó y se animó a hacer una predicción de lo que hubiera pasado si otra persona hubiera estado a cargo.

"Si esto pasaba con un referente estoy seguro que hace cuatro partidos no estaba en Alianza. Hay que unirnos. Mario Salas no formó el equipo y por eso todos los cambios que hace buscando un once", aseguró en PBO el exreferente del club.

Así, con mucha polémica, se refirió Pepe Soto sobre la actualidad de Salas. La situación del chileno es muy dificilmente y se le viene ahora la Copa Libertadores ¡A reaccionar!

Pepe Soto en PBO Radio por los 91.9 FM: "Si esto pasaba con un referente estoy seguro que hace cuatro partidos no estaba en Alianza. Hay que unirnos. Mario Salas no formó el equipo y por eso todos los cambios que hace buscando un once" @patohinojosa10 @TigrilloPeru — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) October 17, 2020

Lee También