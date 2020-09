Antonio García Pye troleó a Alianza Lima por los puntos en mesa y después se arrepintió

Universitario de Deportes y Alianza Lima son los dos equipos más grandes del fútbol peruano. Siempre hay bromas de uno y del otro lado de parte de los hinchas.

Hoy, además, ambos se encuentran en posiciones practicamente opuestas. Los Cremas viven una crisis institucional pero un gran momento deportivo y los Íntimos lo contrario. Por ello, en el actual torneo los de Ate han perdido puntos en mesa, mientras lo de la Victoria los han ganado.

Justamente a esto último se refirió Antonio García Pye de la FPF. Él, no habló del tema como un profesional del fútbol, sino como hincha de Universitario de Deportes.

Un periodista de Líbero le preguntó si sigue a su equipo y respondió que sí: "Espero que el buen momento siga y que los puntos que se ganan en cancha no se pierdan en mesa, ya que el rival hace lo contrario. Ojalá que sigan así".

García Pye: "Yo nunca estoy al margen de @Universitario. Satisfecho porque contra viento y marea está arriba, puntero, y ojala que los puntos ganados en cancha no se pierdan en mesa porque el rival hace lo contrario y eso puede ser perjudicial". @liberoperu pic.twitter.com/BiBWs3c72O — Marco Giovanni Cabrera ���� (@marcogiovannic) September 10, 2020

Tras ello generó polémica ya que muchos aliancista se ofendieron por sus palabras. Tuvo que rectificar horas más tarde en Al Ángulo: "No mencioné a Alianza, mencioné a los rivales. Todo iba más por una crítica a las administraciones de Universitario". "Es una forma de halagar a los dirigentes de los otros equipos que están trabajando bien", continuó.

"Si alguien quiere insistir en creer que me estoy burlando lo lamento, pero no es así", dijo para finalizar. Igual, aseguró: "Mi hinchaje por la 'U' no lo voy a ocultar, las bromas las hacemos de manera amistosa".

��️ Antonio García Pye: "Quise hacer una crítica dura a la administración de Universitario, porque no es posible que el equipo esté ganando algunos puntos en cancha y que luego en mesa se los quiten"



➡️ #AlÁngulo #AlÁnguloEnElMundo



Movistar Play ▶ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/9QDZZq5lEP — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 10, 2020

Lee También