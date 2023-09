Desde el cuadro merengue lo fueron contando en la semana, el nuevo fichaje llegaría para marcar un antes y después en el club. Universitario de Deportes por todo lo alto expuso el nombre de quien será el encargado de acomodar las cosas en lo deportivo, como un asesor externo en principio.

El contrato de Antonio García Pye es por tres meses hasta fin de año, después verán cómo está todo de cara al centenario de la “U”. Él continúa trabajando con la Federación Peruana de Fútbol en un cargo semejante, dándole respaldo a los principales directivos en su gestión. Y ahora, en el equipo de sus amores hará lo mismo.

Antonio García Pye durante la conferencia de prensa explicó: “No he venido a traer jugadores o a proponerlos. Hacerlo sería irrespetuoso porque hay gente mucho más especializada para decidir y elegir los puestos a cubrir y las características de los futbolistas a elegir”.

Demostrando estar interiorizado con la causa principal en el Estadio Monumental “U”, desde el área gestora: “Mi propuesta va por ayudar a crear una base sólida que permita una consistencia en los años. Cualquier resultado deportivo bueno, tenga una sostenibilidad a futuro y que no solo sea un éxito. Mi filosofía es conseguir el éxito con eficiencia, demostrar que se puede hacer con los profesionales que tenemos”.

Cuando todos creían que iba a gestionar los futuros proyectos, Antonio García Pye le puso un parón a las diversas especulaciones: “Romper el mercado y despilfarrar recursos puede ayudar a conseguir un título nacional, pero propongo desterrar de nuestro diccionario el ‘campeonemos como sea’. Estoy convencido que no es el mejor camino porque eso no nos garantiza nada. En 2009 y 2013 me fui campeón, pero muy preocupado por cómo se estaba manejando el club en ese entonces”.

“Les expliqué que tengo un compromiso con las selecciones nacionales. Con la absoluta, esto es hasta diciembre. Quedan cuatro partidos cruciales, pero ha quedado bien cubierto el espacio que dejé. Siempre he dicho que Perú y Universitario de Deportes, son las únicas instituciones que me atraen para luchar por ellos”. Fueron sus últimas palabras del ahora encargado de acomodar la casa, para la temporada más importante en Universitario de Deportes.

