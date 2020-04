Bazán Vera destruyó a Heinze por cómo trató a su sobrino: "Nunca intenté cagarle la vida a nadie"

En diálogo con Código de Barras, Daniel Bazán Vera, emblema y leyenda del ascenso argentino, disparó contra Gabriel Heinze, ex DT de Vélez, por el trato brindado hacia su sobrino Nazareno, quien luego no contar con muchas oportunidades para brillar en la primera división del Fortín decidió irse a jugar a Ecuador en busca de minutos.

Rememorando la época en la que el delantero aún vestía la camiseta del cuadro argentino, el Indio, haciendo referencia al trato del Gringo hacia su sobrino y lamentándose por el poco rodaje que su familiar tuvo en primera, lanzó: "Le ha tocado un boludo que no le dio la posibilidad y se encaprichó. Naza salió goleador en reserva y nunca le dio la posibilidad de jugar. Yo lo voy a buscar a la puerta de la casa si mañana escucha esto y sale a decir algo. Me la aguanté muchas veces cuando sentí que lo estaba tratando mal y boludeando".

"Nunca intenté cagarle la vida a nadie. Este tipo hizo todo para que Nazareno no tenga la oportunidad. Nunca le dio la posibilidad y cuando se la dio lo boludeó"



Arremetiendo contra la actitud del director técnico para con el actual de la Universidad Católica (Ecuador), el referente de Almirate Brown, entre otros cuadros del ascenso, manifestó: "No he jugado en primera ni la selección, pero nunca intenté cagarle la vida a nadie. Este tipo hizo todo para que Naza no tenga la posibilidad. Para jugar en primera tenes que hacer goles en tu categoría y nunca le dio la posibilidad y cuando se la dio lo boludeó".

Ante el pedido de Pablo Carrozza sobre imaginar un hipotético escenario en el que se encuentre con Gabriel en el túnel de salida al campo de juego para disputar un partido, el Indio, tajante, afirmó: "Lo vuelvo a meter al túnel de un piñón, no sale de vuelta a la cancha. Yo me voy expulsado, pero a él lo mando al hospital. Estoy re caliente con él".

A modo de cierre, indicando que en caso de haber sido Carlos Bianchi el protagonista él hubiera optado por callarse la boca y no enojarse a raíz de la importancia del Virrey en la institución, Bazán Vera volvió a disparar contra Heize y culminó: "Que se lo haga este cuatro de copas...".

