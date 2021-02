Beto da Silva: "Cuando me ampayaron avisé al club y me dijeron que no había problemas"

Beto da Silva no rindió en Alianza Lima y debido al alto costo de su sueldo y el contrato que tiene en el club hasta fines de temporada del 2022, obligó a que sea cedido a César Vallejo, donde ya entrena con el resto del plantel dirigido por el técnico José del Solar.

En entrevista a 'Las Voces del Fútbol', el delantero aclaró uno de los momentos que generó críticas sobre su disciplina, cuando fue 'ampayado': "Yo estaba con mi novia y ella estaba muy mal. Fui y la llevé a la clínica. Le informé a los de Alianza y me dijeron que no había ningún problema. Muchas veces se la gente mal entiende las cosas".

��️ Beto Da Silva, jugador de @clubucv: "Cuando me 'ampayaron', yo estaba con mi novia y ella estaba muy mal. Fui y la llevé a la clínica. Le informé a los de Alianza y me dijeron que no había ningún problema. Muchas veces se la gente mal entiende las cosas".



�� @RadioUnionPeru pic.twitter.com/EeT9zCJzVb — Las Voces Del Fútbol | Perú (@VocesFutbolPeru) February 9, 2021

Sobre las continuas lesiones que sufre, indicó: "Me ha tocado ir donde muchos especialistas de diferentes áreas, ahora último he ido a un genetista para ver si tenía algo. Me dijeron que mi cuerpo no asimilaban las cosas y no se recuperaba como tenía que hacerlo".

Aunque no tuvo un buen paso por Alianza Lima, Beto no descarta volver a ponerse la camiseta íntima: "Claro que me gustaría volver a Alianza Lima, para mí es lo más grande del Perú. El año pasado sucedieron cosas que no pensamos que pasarían. ¿A quién no le gustaría volver a Alianza? Pero ahora me debo a la Vallejo".

Beto da Silva inició su carrera como futbolista profesional en Sporting Cristal. Tras su buen paso por el club rimense, fue vendido al PSV Eindhoven, donde empezaría sus largas paras por lesiones. Posteriormente pasó por diversos clubes internacionales hasta su vuelta al Perú.

Lee También