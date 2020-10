Palermo se metió en la polémica por Soldano: "No es 9"

Partido a partido, uno de los grande cuestionamientos que se le hacen a Miguel Ángel Russo es la decisión de seguir dándole confianza a Franco Soldano, quien viene con una muy mala racha goleadora, algo que tiene preocupados a los hinchas.

Claro, también están aquellos que dicen que el rol del 'Matador' no es anotar, sino ayudar a sus compañeros para que lo hagan, creando así un enorme debate sobre qué es lo que debe hacer el DT del 'Xeneize' de cara a los próximo compromisos.

Quien decidió meterse a dar su opinión fue Martín Palermo, la voz más autorizada de todas para hablar sobre la responsabilidad de meter la pelota dentro de la red con la camiseta azul y oro.

#ESPNFC | PALABRA AUTORIZADA@migsim y Martín Palermo analizaron las nuevas funciones de los delanteros centro. ¿Se acabaron los 9 de área? pic.twitter.com/b97tbTp8lT — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) October 27, 2020

"Dentro de la estrategia que busca Boca, Soldano no es el 9. Y Tevez tampoco es el 9. Soldano hace un trabajo para que los demás jugadores puedan hacer goles. Pero en cuanto Carlitos no haga más goles, Salvio no haga mas goles, ¿a quién le van a pedir que haga goles?", soltó en diálogo con ESPN FC.

Luego, se animó hasta a hacer una análisis más global: "Hoy son pocos los equipos importantes (a nivel mundial) que juegan con una referencia de área. (Robert) Lewandowski en el Bayern Munich, (Erling) Haaland en el Borussia Dortmund, (Romelu) Lukaku en el Inter y dejá de contar. Se está desvirtuando la función del 9 como ocurrió en su momento con el enganche".

En la actualidad, tras dejar su cargo en Pachuca como entrenador, el 'Loco' descansa con su familia a la espera de un nuevo desafío sentado en el banco de suplentes. Veremos si toca en Argentina...

Lee También