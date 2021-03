Russo tras perder con Talleres: "Pecamos de ingenuos"

Muy preocupado se lo vio a Miguel Ángel Russo sobre el final del partido que su equipo perdió ante Talleres de Córdoba por la sexta fecha de la Copa de la Superliga.

Carlos Auzqui logró abrir el marcador de arranque y desde ese momento, al Xeneize le costó mucho ir en busca del empate: de hecho llegó por un gol en contra.

De igual manera, en la última del encuentro, Valoyes le pegó de primera para poner justicia en el resultado y hacer que los suyos se lleven tres puntos de oro.

Ya en conferencia de prensa, todavía notoriamente molesto por lo sucedido en el campo de juego, el DT analizó lo sucedido.

"No encontramos nunca el ritmo del partido. Me preocupa mucho no poder mantener los niveles individuales de un partido a otro. La verdad es que no se puede jugar bien si no tenés la pelota", comenzó diciendo.

Y agregó: "No sé si esto es un retroceso. Me preocupa no mantener los niveles, lo que dije. Eso te lleva a levantar un montón de situaciones. Tenemos que ser más inteligentes, nos costó muchísimo poder empatarlo, lo hicimos como a los 44'. No podemos ir desesperados a buscar el partido. Pecamos de ingenuos en los últimos minutos y lo perdimos".

Para cerrar, expresó: "El rival se encontró con un gol pronto, después hizo su juego con espacios y nosotros no tuvimos la pelot. Estamos buscando ser más regulares, nos está costando mucho eso".

Lee También