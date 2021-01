Izquierdoz: "Si no sabés generar y sorprender al rival, no sirve de nada"

Todos los hinchas de Boca festejan una de las frases de Carlos Izquierdoz apenas terminó el partido contra River.

Cuando la periodista le consultó por el hecho de que el rival tuvo mucha más posesión de balón, al defensor no le gustó nada.

"Eso ya es relativo. Si no sabés generar y sorprender al rival, no sirve de nada. Nosotros recuperábamos y sí teníamos los espacios", expresó.

Luego, siguió: "Estábamos bien, por más que les cedimos la iniciativa y tenían la pelota. No tuvieron chances más que en un rebote de un corner. Cuando recuperábamos teníamos espacios, pero nos faltó ser más rápido. No tuvimos tantas".

Sobre el desarollo del partido, analizó: "Con la expulsión se nos vinieron y cuando metieron a Ponzio sabíamos que iban a jugar por dentro, abrir por la banda para tirar centros y así nos hicieron los dos goles. Cuando tuvimos uno menos ellos metían gente adentro del área y ahí era 'plata o mierda', o la sacabas o la metían ellos. Fue mérito de todo el equipo no sufrir. En otros partidos salimos a buscar más arriba".

Y cerró: "Después de estar en desventaja tuvimos que ir a buscar con amor propio y después de la expulsión de Enzo Pérez ellos retrocedieron y no tuvieron el dominio. No era lo que queríamos, pero después de la expulsión creo que estuvo bien, fue justo. Ahora tenemos el partido importantísimo con Santos. Queríamos ganar y no se pudo".

