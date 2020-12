Tevez le contestó a todos los que lo criticaron por su homenaje a Maradona

Luego de no poder jugar el duelo ante Newell's por la Copa Diego Armando Maradona, Carlos Tevez se hizo presente entre los titulares de Boca que enfrentaron a Internacional el pasado miércoles. El Apache, aún golpeado por la repentida muerte del Pelusa, no olvidó a su amigo al festejar su tanto contra el equipo de Brasil.

Corriendo el minuto 63, el Apache, situado en el área rival, giró sobre su propio eje y sacó un remate impecable para poner el 1 a 0 parcial. Dirigiéndose a una de las esquinas del campo de juego, Carlitos se sacó su camiseta y dejó a la vista de todos una que Diego Maradona cuando en el año 1981 jugaba para la institución Xeneize.

Las horas corrieron, y de forma inexplicable un sinfín de críticas comenzaron a caer sobre la espalda de Tevez, quien aún no logró superar la muerte del ex entrenador de la Selección Argentina. Sobre la noche del jueves, mediante su cuenta de Twitter, Carlos se hizo eco de la situación y escribió: "¡Todo homenaje que pueda hacerte siempre va a ser una pequeñez por lo grande que sos! En esta foto se refreja que todavía no caigo que no estás más con nosotros. Apunto al cielo y pero mi mirada es hacia el piso, pero también sé que donde estés me vas a dar fuerza para seguir".

"Diego es lo más grande que hay, para mí como jugador no hubo ninguno igual. No se compara con nada"



- Carlos Tevez. pic.twitter.com/9ZQeM8DlEA — Bolavip Argentina (@BolavipAr) December 3, 2020

Dejando en claro que hará todo lo posible para homenajear a su amigo de la mejor manera posible en todos los partidos que Boca tiene por delante, el emblema del equipo de La Ribera completó: "No sé si pueda estar a la altura, pero de una cosa si estoy seguro: ¡dejaré mi corazón para hacerte feliz! Te extraño, amigo".

+ La respuesta del Apache:

no sé si pueda estar a la altura pero de una cosa si estoy seguro dejaré mi corazón para hacerte feliz!!! Te extraño amigo �� — Carlitos Tevez (@__CarlitosTevez) December 4, 2020

Lee También