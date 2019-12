Chacho Coudet: "No tuve ningún contacto con Nacho Fernández"

Confirmada la venta de Exequiel Palacios al Bayer Leverkusen, la novela del mercado de pases será la posible salida del Nacho Fernández. Los rumores son cada vez más fuertes y hay un club que pica en punta.

Según varios medios, el Inter de Porto Alegre sería el equipo que más chances tiene que quedarse con la estrella de la Superliga. El ex-Gimnasia no vería con malos ojos emigrar al fútbol brasileño.

En No Todo Pasa habló Eduardo Coudet. El Chacho es el nuevo entrenador de los Rojos y fue consultado por las chances de contar con el mediocampista para su nuevo plantel. El ex-DT de Rosario Central fue directo.

"No tuve ningún contacto con Nacho Fernández. Es un grandísimo jugador y si me preguntas por él, te voy a decir que me gusta esté donde esté", declaró sin vueltas.

Chacho Coudet: "Si me preguntan por Nacho Fernández, digo que me gusta esté donde esté". pic.twitter.com/Ye0hUuaTiU — No Todo Pasa (@NoTodoPasaTyC) December 16, 2019

Pese a que esto podría traer un poco de tranquilidad en Núñez, se sabe que el Inter tiene un interés concreto por Nacho y que el jugador habló sobre esta situación con Marcelo Gallardo.

Los días venideros serán claves para definir que será de su futuro. Del lado de River, el Muñeco avisó que quiere que siga si o si y hasta los compañeros le piden su continuidad por seis meses más.

