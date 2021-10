En la previa al duelo entre Paraguay y Argentina, en el estadio Defensores del Chaco, este jueves 7 de octubre, el exguardameta, José Luis Chilavert compareció ante los medios de comunicación y fue claro.

Uno de los temas principales fue hablar sobre Emiliano ‘Dibu’ Martínez, el portero del cuadro nacional argentino, que gracias a su carácter ha ganado adeptos y contradictores. Precisamente el Guaraní, de 56 años, admiró lo que hace en el terreno de juego.

"Es un arquero fantástico, reúne todas las condiciones y por algo está en el arco de la Selección Argentina. Tiene buena estatura, buena prestancia, es sobrio, es sólido y la parte psicológica la maneja muy bien", dijo Chila, en entrevista con TyC Sports.

Habló del episodio en semifinales de Copa América entre la selección del Cono Sur y los Cafeteros; "¿por qué un arquero se tiene que quedar entre los tres palos esperando que lo fusilen? Es una herramienta, un arma más que uno tiene y me parece perfecto. Le salió muy bien contra Colombia y contra el equipo de Cristiano Ronaldo".

Se consideró un admirador de lo que hacía al hablar con los rivales y entrarles en la parte psicológica: "lo fundamental es que uno lo tiene que sentir. Con Emiliano, lamentablemente para él, existen las cámaras y los micrófonos, algo que en mi época no estaba sino, nos echaban a los dos segundos. Nos decíamos de todo".

De hecho, hasta rememoró un suceso con el arquero colombiano René Higuita, quien al principio intentó intimidar al paraguayo, pero él respondió: "yo tenía que ser más rápido que él y me empecé a reír. Cuando me preguntó de qué me reía le dije: 'por fin encontré al hombre más feo que yo'. Lo rompí. Rompí la parte psicológica, le pateé cruzado y le hice el gol".