Ruggeri en modo Zen: "Si me llamás a Chilavert yo me pongo a hablar"

En pleno ESPN F90, viendo una vieja foto de cuando Óscar Ruggeri era jugador de fútbol, fue Sebastián Vignolo el que le confesó un deseo a su colega y amigo.

"Sabés qué me gustaría. Viste que Tevez levantó la bandera blanca, y no quiere pelear más con nadie...", dijo el 'Pollo' dejando todo más que claro.

Y el 'Cabezón' sorprendió: "Yo también la levanté, no quiero pelear más con nadie. Me ponés a Chilavert al aire y yo me pongo a hablar, a charlar de verdad, de cómo éramos como compañeros, desde ahí que lo conocí en Vélez".

El conductor, emocionado por la respuesta, tiró: "Cuando uno se pone grande, dice para qué estoy peleado. Aparte vos y él, dos ganadores terribles, dos animales".

Luego, el campeón del mundo profundizó: "Con Chilavert que es histórico, y se mantiene ahí como una gran pelea, nos llevábamos muy bien, no teníamos problema de nada. Después surgió lo de San Lorenzo, ahí tenía 30 años, ahora que estoy llegando a los 60, ya está, lo que pasó, pasó. Si sale acá con nosotros, me pongo a hablar, de la relación que teníamos".

Ojalá los cruzen y termine todo en buenos términos.

